GTA 6, il gigantesco leak opera di più persone?

Domenica scorsa è stato pubblicato un gigantesco leak su GTA 6 che ha mostrato tantissimi video del gioco in sviluppo oltre a dettagli sui protagonisti e l'ambientazione. Dopo poco tempo sia Take-Two che Rockstar hanno eliminato i leak sia da Reddit che all'interno del forum ufficiale di GTA.

Inizialmente si pensava che dietro ci fosse l'opera di un solo ragazzo, ma secondo gli utenti del forum di GTA sembra che questo leak sia opera di più persone. Il leaker iniziale è noto come Teapot e utilizzava l'account @teapotuberhacker, ma il forum ritiene che anche un altro utente, con il soprannome di Lily, abbia avuto accesso a questo account. Lily sarebbe la persona dietro un account Telegram che vende il codice sorgente di GTA 5 per Ethereum. Pertanto si presume che Teapot e Lily abbiano lavorato insieme per divulgare questi leak.

"Abbiamo visto screenshot di Telegram di messaggi pubblicati da 'Lily' che mostravano false informazioni sull'account GTAF, e senza alcuna attività sull'account da domenica, a questo punto abbiamo motivo di credere che 'Lily' attualmente possieda qualcuno dei materiali hackerati. Sconsigliamo vivamente di fare click, condividere o scaricare qualsiasi post di "Lily" o di chiunque altro nel gruppo Telegram" si legge nel post del forum GTA.

Come viene affermato, questa inchiesta è ancora attualmente in corso e potrebbero arrivare nuovi dettagli su chi ha divulgato il grosso leak su GTA 6.

Fonte: Eurogamer