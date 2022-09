GTA 6: per l'hacker di Rockstar il budget ha già superato i 2 miliardi di dollari

Il famigerato leaker di GTA 6 è stato arrestato, ma questo non ha impedito che ulteriori informazioni si diffondessero online. Una settimana dopo il gigantesco leak, è stato rivelato che il budget avrebbe superato già 2 miliardi di dollari.

Il 18 settembre l'industria dei videogiochi ha assistito a una delle più grandi fughe di notizie della storia. Il gameplay di GTA 6 è stato mostrato per la prima volta, mentre decine di filmati in fase di sviluppo rivelavano nuovi sistemi, protagonisti e molto altro.

Rockstar ha prontamente assicurato che lo sviluppo del gioco non sarà influenzato in modo significativo dall'enorme leak. Pochi giorni dopo, l'hacker diciassettenne responsabile della fuga di notizie è stato arrestato in Inghilterra.

Tuttavia, grazie alla tracciabilità della sua storia online, continuano a trapelare ulteriori informazioni. Ora, sembra che il budget del gioco sia stato rivelato nei DM trapelati e secondo l'hacker per GTA 6 sono già stati spesi "oltre 2 miliardi di dollari".

"GTA 6 è in sviluppo dal 2014", avrebbe detto l'hacker su una bacheca segreta. Ha poi rivelato i 2 miliardi di dollari già investiti dalla società madre di Rockstar, Take-Two Interactive, secondo quanto è riuscito a capire dalla violazione della sicurezza.

Ovviamente, per il momento è bene prendere queste informazioni con le pinze. Non è chiaro se siano già stati spesi 2 miliardi di dollari o se si tratti di una stima finale, visto che lo sviluppo continuerà ancora per qualche anno. Non si sa nemmeno se questa cifra tenga conto dei costi di marketing.

The person responsible for the Rockstar & Uber breach has angered a group of ransomware Threat Actors



They state he initiated conversations on selling access, but in the midst of negotiations burned access



He claimed to have access to Kone, Bank of Brasil, Take2Games & DoorDash pic.twitter.com/2RPZ6LtZMr — vx-underground (@vxunderground) September 24, 2022

Per fare un paragone, anche se non sono stati condivisi dettagli ufficiali, gli analisti hanno stimato che il budget di GTA V si avvicinava a 265 milioni di dollari, rendendolo il videogioco più costoso mai realizzato all'epoca. Il gioco ha generato oltre 815 milioni di dollari in meno di 24 ore e da allora ha venduto oltre 169 milioni di copie, diventando il secondo gioco più venduto di tutti i tempi e il prodotto di intrattenimento più redditizio di sempre.

Se il budget di GTA 6 dovesse superare i 2 miliardi di dollari al lancio, Rockstar potrebbe faticare a recuperarli in breve tempo.

Fonte: Dexerto.