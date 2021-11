GTA 6 è crisi? Un insider parla di 'sviluppo problematico' e conferma Red Dead Redemption Remastered in arrivo su PC

Le ultime indiscrezioni indicano che Rockstar Games sta sviluppando un nuovo capitolo di Grand Theft Auto. Al momento il gioco sembra essere praticamente segreto, ma come sempre, ci sono tantissimi rumor che aleggiano intorno alla sua figura. Questa volta tuttavia non si tratta di dettagli sul gameplay o immagini trapelate, ma del suo sviluppo in generale.

Ebbene, l'insider Chris di Rockstar Mag, che è stata una fonte affidabile di leak sulla serie GTA, ha rivelato che GTA 6 avrebbe attraversato uno sviluppo infernale dopo essere stato rifatto più volte proprio nel momento in cui Dan Houser ha lasciato l'azienda. Inoltre, secondo tale fuga di notizie, Take-Two prevedeva di annunciare Grand Theft Auto 6 nel 2020: lo sviluppo problematico avrebbe quindi fatto slittare la data del reveal ad un tempo indefinito.

L'insider ha inoltre annunciato che il team sarebbe al lavoro su Red Dead Redemption Remastered, una versione appunto rimasterizzata del primo capitolo della serie e che dovrebbe arrivare anche su PC (il primo Red Dead Redemption era uscito ai tempi solo su console) molto presto. Qui di seguito potete dare uno sguardo ai due video dove si parla di GTA 6 e Red Dead Redemption.

Ovviamente per adesso si tratta come sempre di rumor dato che Rockstar Games non ha detto nulla a riguardo.

Fonte: DSOG