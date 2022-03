Hideo Kojima lavora con gli studi di motion capture di Sony. Nuovo gioco per PS5 in cantiere?

Hideo Kojima è tornato allo studio di motion capture di Sony. In un tweet pubblicato ieri, lo sviluppatore giapponese ha ricordato i forti legami che lo uniscono al produttore di PlayStation.

Per questo, ha mostrato la sua postazione di lavoro, il sistema MADO di Sony, acquisito nel 2020, una sorta di schermo per teleconferenza a grandezza naturale che gli consente di supervisionare "il lavoro in loco" sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Nella parte sinistra, vediamo squadre impegnate nell'hangar di motion capture familiare ai fan di Kojima, dal momento che è qui che sono state effettuate le registrazioni di Death Stranding.

Lo studio californiano era stato utilizzato anche da Capcom per Resident Evil Village. Senza svelare di quale progetto si tratti, Kojima potrebbe qui dare notizie indirette su uno dei suoi "due giochi principali" precedentemente annunciati, uno dei quali potrebbe essere l'esclusiva PS5 per PlayStation VR.

We are always connected to the West Coast by theSONY's "MADO" for on-site work. This is great! It really feels like we're connected via chiral communication! Especially the two-way sound system is superb! It feels like you are really there. I can use this!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/pqUxjas4IA — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 15, 2022

Ora non ci resta che attendere un annuncio ufficiale sui progetti a cui sta lavorando Hideo Kojima.