Hogwarts Legacy rinviato al 2023? La smentita di Warner Bros, il gioco uscirà quest'anno

Nella giornata di ieri, in rete sono comparsi nuovi rumor su Hogwarts Legacy che parlavano di un rinvio del gioco al 2023.

Nello specifico, Colin Moriarty, un insider vicino al mondo Playstation, ha riportato di aver "sentito dietro le quinte che il gioco non uscirà quest'anno". Tuttavia, sembra che non ci sarà alcun rinvio.

La conferma arriva direttamente da Warner Bros che ha affermato che i principali titoli del publisher, tra cui proprio Hogwarts Legacy, arriveranno nel corso del 2022.

Você já sabe quais serão os principais lançamentos de jogos da #Warner em 2022? Segue o fio que a gente mostra! ?? pic.twitter.com/PKq7A2M6jG — Warner Play (@WarnerPlayBR) January 17, 2022

A Hogwarts de 1800 está de portas abertas para você em #Hogwarts Legacy, um #RPG de ação em mundo aberto na mais famosa escola de magia e bruxaria do mundo. Qual vai ser o seu legado? pic.twitter.com/YSiJdE66hW — Warner Play (@WarnerPlayBR) January 17, 2022

Anche AccountNGT, insider che in precedenza aveva anticipato l'assenza del titolo si TGA 2021, ha commentato la questione dicendo: "l'unica cosa che potrebbe rinviare Hogwarts Legacy al 2023 è la quantità di giochi che usciranno nello stesso periodo".

Quindi, probabilmente, un eventuale rinvio del titolo potrebbe essere legato solo a questioni strategiche e non a problemi nello sviluppo.

The only thing that could delay Hogwarts Legacy to 2023 is the amount of games that will be released in the same period — AccountNGT (@AccNgt) January 16, 2022

Hogwarts Legacy sarà disponibile su Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e PC.

Fonte: Twitter 1 - Twitter 2 - Twitter 3.