Horizon Call of the Mountain 'cambierà il significato di AAA per la realtà virtuale'

Horizon Call of the Mountain è stato una gradita sorpresa, non solo per aver ufficializzato una direzione precisa, ovvero quella di espandere il brand, ma soprattutto per l'aver mostrato un feedback visivo di quanto ci aspetta sulla nuova evoluzione del PlayStation VR.

Il titolo è prodotto sia da Guerrilla sia da Firesprite, società appena acquistata e specializzata in tecnologia VR. Purtroppo non si hanno molte informazioni in merito, né una possibile finestra di lancio, comunque legata all'uscita nei negozi del visore. Sappiamo però che è in lavorazione da un po', grazie al tweet dell'ex senior designer di Horizon Forbidden West, Chris James.

First look at Horizon: Call of the Mountain a new game for @playstation VR2 from @Guerrilla and @FirespriteGames pic.twitter.com/GntQ7VUWh4 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 5, 2022

Nonostante non abbia partecipato al progetto, James è convinto che Horizon Call of the Mountain cambierà il concetto di AAA sui dispositivi di realtà virtuale, designandosi dunque a un Half-Life: Alyx. Da quando il titolo Valve ha fatto la sua apparizione, ha stravolto completamente la percezione di questa tipologia di videogiochi e forse Horizon Call of the Mountain, proseguirà per questa strada.

