PlayStation VR2 ha una data di uscita e un prezzo. Ecco tutti i dettagli

PlayStation ha finalmente rivelato che PlayStation VR2 uscirà ufficialmente il 22 febbraio 2023. Oltre al visore stesso, PlayStation VR2 viene fornito in bundle nella sua forma più semplice insieme a due controller PS VR2 Sense e cuffie stereo.

Preparatevi a mettere da parte un bel po' di denaro, tuttavia, poiché il costo sarà di 599,99 euro, più di una PlayStation 5 in sostanza.

Oltre al bundle standard, PlayStation rilascerà anche uno speciale bundle PlayStation VR2 con Horizon Call of the Mountain per circa 50 euro in più (€649.99). L'unica differenza tra i due è una grafica speciale avvolta attorno al pacchetto e un codice voucher PlayStation Store all'interno per il videogioco.

I pre-ordini per PlayStation VR2 inizieranno il 15 novembre presso i rivenditori autorizzati. La pagina ufficiale di PlayStation Blog inoltre elenca tutte le caratteristiche tecniche del visore next-gen. Potete accedervi cliccando qui.