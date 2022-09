Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR 2, svelata la sua durata

In queste ore stanno arrivando le prime informazioni su PlayStation VR 2, il nuovo visore di PlayStation che è in mano ad alcune redazioni. Per l'occasione i siti specializzati hanno potuto provare uno dei giochi di punta di PlayStation VR 2, ovvero Horizon Call of the Mountain.

A tal proposito dalle pagine di IGN arrivano nuovi dettagli su questo gioco, in particolare sulla sua durata. Il video che potete vedere in calce a questo articolo riporta che Horizon Call of the Mountain avrà una durata di circa 6-7 ore.

Si tratta di una durata inferiore rispetto al titolo principale di Guerrilla Games, Horizon Forbidden West, che invece ha tenuto incollati i giocatori per più di 50 ore. Tuttavia per un gioco che utilizza la realtà virtuale è una durata che potrebbe essere accettabile per molti giocatori. Non solo, ma grazie al video, che potete vedere di seguito, sappiamo che vestiremo i panni di Ryas, un soldato Carja delle ombre fatto prigioniero e caduto in disgrazia che presto si ritroverà nelle terre selvagge e dovrà cavarsela da solo.

Horizon Call of The Mountain non ha ancora una data di uscita precisa, ma sarà disponibile al lancio di PlayStation VR 2.

Fonte: PushSquare