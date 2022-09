PlayStation VR2 ha un nuovo trailer che ci mostra fin dove si spinge la realtà virtuale

Sony ha appena pubblicato un nuovo video dedicato interamente a PlayStation VR2, il suo nuovo visore per realtà virtuale, in modo da farci vedere di cosa sarà capace e con i quali l'azienda intende compiere un salto generazionale piuttosto sorprendente in questo campo.

Il dispositivo ci permetterà di sperimentare una qualità superiore a quella già vista in PlayStation VR grazie alle immagini con qualità 4K HDR, ma anche lo spettatore non sarà a corto delle sue nuove funzionalità. Più che altro perché avrà il tracciamento oculare per rilevare il movimento degli occhi e anche la risoluzione si adatterà in base a ciò su cui ci si concentrerà.

Non solo ma i nuovi controller, chiamati PlayStation VR2 Sense, saranno simili a DualSense nel senso che utilizzeranno feedback aptico, trigger adattivi e potranno anche seguire con precisione il luogo in cui abbiamo posizionato le dita della mano. Eccovi il trailer.

Come potete vedere tra i giochi mostrati troviamo Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village e No Man's Sky. PlayStation VR2 non sarà retrocompatibile, ma secondo alcuni rumor diversi studi stanno già lavorando a porting.

