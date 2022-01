Leggende Pokémon Arceus avrà alcuni Pokémon giganteschi e i fan ne sono già ossessionati

Molti fan stanno evitando gli spoiler di Leggende Pokémon Arceus come la peste a causa del gioco che è trapelato di recente online, ma una cosa che è già stata confermata da screenshot e trailer è il fatto che i mostri nel gioco saranno renderizzati in diverse dimensioni tra cui forme gigantesche. Ci stiamo addentrando inesorabilmente nel territorio degli spoiler, perciò se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite oltre.

Mentre i giocatori vagano per l'antica regione di Hisui in Leggende Pokémon Arceus, incontreranno questi Pokémon alfa, che li inseguiranno a vista. Ecco come il sito Web ufficiale del gioco descrive queste varianti Pokémon: "A volte, nel corso delle tue esplorazioni, ti imbatterai negli alfa, ovvero Pokémon più grandi del normale con gli occhi che brillano di rosso. Gli alfa ti rincorreranno e attaccheranno quando si accorgono di te. Sono avversari tosti, ma diventeranno alleati formidabili se riesci a catturarli. Potrebbero anche lasciar cadere degli strumenti rari, se li sconfiggi".

Sebbene i Pokémon che appaiono nel mondo aperto abbiano dimensioni variabili, i Pokémon alfa saranno sempre le creature più grandi che un giocatore possa incontrare in questo gioco. Da dove provengono quindi questi Pokémon giganteschi? Secondo i giocatori che stanno già studiando il codice del gioco, a ogni singolo Pokémon viene assegnato un valore di dimensione che va da 0 a 255. Il numero quindi riduce o aumenta le dimensioni della creatura nel mondo di gioco rendendoli così molto piccoli o esageratamente enormi. Gli alfa ricevono sempre un 255, il che li rende i Pokémon più grandi del gioco.

os pokemon alpha são MUITO, MUITO grandes, pra krl pic.twitter.com/T21P5RSYG6 — leon (@brtytar) January 23, 2022

The pokemon sizes in this game are downright menacing... pic.twitter.com/2DgQRHed6D — Moot /??? (@Mootmonthly) January 21, 2022

Sarete in grado di vedere questi Pokémon tra pochissimi giorni: Leggende Pokémon Arceus sarà infatti disponibile dal 28 gennaio in esclusiva su Nintendo Switch.

Fonte: Kotaku