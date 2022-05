Pokémon ha un libro di ricette che trasforma i mostriciattoli in delizioso cibo

Un ricettario Pokémon, che contiene ricette ispirate ai vari mostri tascabili del franchise, è ora disponibile per il preordine. Sebbene sia iniziato con l'uscita di un gioco di ruolo nel 1996, il franchise della raccolta di mostri da allora si è ampliato fino a comprendere un'enorme varietà di media come anime, film e un gioco di carte collezionabili. Non solo, ma anche dal lato dell'abbigliamento possiamo vedere come tanti brand abbiano collaborato per sfornare collezioni a tema Pokémon (l'ultima è stata Converse).

My Pokémon Cookbook: Delicious Recipes Inspired By Pikachu and Friends è ora disponibile per il preordine su Amazon. Il libro di cucina con copertina rigida contiene oltre 45 ricette e ognuna è ispirata a un membro specifico della rosa dei Pokémon in continua espansione.

I punti salienti includono una salsa di pasta piccante ispirata a Charizard, una ciotola di yogurt viola a base di Gengar e frullati che fanno riferimento a Seaking e Shuckle. My Pokémon Cookbookè destinato a chef di tutti i livelli, con istruzioni dettagliate che semplificano la creazione di ogni ricetta. Il colorato ricettario uscirà ufficialmente il 25 ottobre 2022.

Se può interessarvi, a questo link potete preordinare il libro.

Fonte: Gamespot