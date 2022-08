Pokémon: Cronache di Arceus la serie animata Netflix ha una data

Netflix inizierà a trasmettere la speciale serie animata Pokémon: Cronache di Arceus il 23 settembre 2022, e l'annuncio arriva in questi minuti da The Pokémon Company.

Coloro che parteciperanno ai Campionati Mondiali Pokémon 2022 a Londra potranno assistere a una proiezione in anteprima intorno alle 19:00 del 19 agosto. Tutti gli altri possono guardarlo il mese successivo.

Ecco la descrizione della serie animata: "Quando Ash, Pikachu e amici ricevono un messaggio enigmatico dal Pokémon misterioso Arceus, uniscono le forze con una vecchia conoscenza, Brock, per dirigersi al Monte Corona a indagare. Qui troveranno Heatran fuori controllo e i responsabili, il Team Galassia, che si credeva smantellato. I comandanti della squadra sono decisi a trovare il loro leader scomparso aprendo un varco tra le dimensioni. Con un terzetto di Pokémon leggendari e la Campionessa della Lega di Sinnoh, Camilla, dalla loro parte, i nostri eroi possono contare su un grande aiuto, e ne avranno bisogno di parecchio, se vogliono salvare Sinnoh!"

Non perderti Ash e amici che uniscono le forze per sconfiggere i superstiti del Team Galassia in Pokémon: Cronache di Arceus! 🪐



Per la prima volta il 19/8 ai #MondialiPokemon e in streaming su @NetflixIT dal 23/9!



https://t.co/8yhGU7Z43w