Leggende Pokémon: Arceus in un'imperdibile offerta su Amazon

Leggende Pokémon: Arceus è stato lanciato su Nintendo Switch alla fine di gennaio e, ora, il titolo può essere acquistato con uno sconto su Amazon.

Il noto rivenditore, propone l'esclusiva Switch a un prezzo di 45,56 Euro, con uno sconto del 24% sul prezzo di partenza.

Si tratta di un'ottima offerta, considerando che Leggende Pokémon: Arceus è stato lanciato solo pochi mesi fa.

Leggende Pokémon: Arceus - Nintendo Switch.

"Esplora una vasta regione incontaminata e preparati a fare nuove scoperte in Leggende Pokémon: Arceus per Nintendo Switch", si legge nella descrizione ufficiale.

"Osserva, cattura e studia Pokémon selvatici in questo immenso gioco di ruolo e azione ambientato in un'epoca remota, quando era raro che le persone e i Pokémon vivessero a stretto contatto e in armonia".

Che ne dite?