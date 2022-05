The Pokémon Company ha registrato un profitto record nel 2021

The Pokémon Company ha avuto un altro incredibile anno nel 2021. La società ha pubblicato il suo rapporto sugli utili annuali per l'anno fiscale 2021 (terminato a febbraio 2022), e i dati confermano che il 2021 ha registrato un nuovo record per quanto riguarda gli utili.

The Pokémon Company ha registrato vendite per 1,6 miliardi di dollari, con un fatturato lordo di 700 milioni di dollari e un utile netto di 325 milioni di dollari. I profitti sono stati guidati dal lancio di due nuovi giochi Pokémon, ovvero Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e Leggende Pokémon Arceus. Tra i protagonisti di questi ricavi record troviamo ovviamente anche Pokémon GCC e Pokémon GO.

Per fare un confronto, le vendite e i profitti di The Pokémon Company sono stati significativi rispetto all'anno fiscale 2020, che è stato un altro grande anno per l'azienda. Le vendite complessive di The Pokémon Company sono aumentate del 70% rispetto ai dati di vendita del 2020, mentre gli utili netti sono aumentati di oltre il 122%.

Il 2021 è stato l'anno più redditizio di The Pokémon Company da quando la società ha iniziato a pubblicare i suoi dati di vendita e i suoi profitti. Tuttavia non è ancora disponibile una ripartizione dettagliata delle vendite della società in quanto azienda privata. The Pokémon Company e molte altre società giapponesi hanno le loro vendite quotate pubblicamente dal governo giapponese, ma non sono obbligate a pubblicare gli stessi rapporti finanziari delle società quotate in borsa.

Fonte: Eurogamer