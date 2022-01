Leggende Pokémon Arceus in un nuovo trailer che mostra il combattimento e il crafting

Tra poco Leggende Pokémon Arceus sarà disponibile in versione fisica e digitale, ma Nintendo e Game Freak continuano a condividere poche informazioni sull'atteso titolo.

Le società hanno fornito alcuni dettagli in precedenza, ma non hanno mai rivelato troppo riguardo il gioco.

Tuttavia, nel nuovo trailer visibile qui sotto, ci viene offerto uno sguardo al sistema di combattimento. In linea con lo stile open world di Breath of the Wild, Leggende Pokémon Arceus offre combattimenti molto più "attivi" rispetto al tradizionale combattimento a turni della serie. Nel trailer, possiamo vedere il personaggio del giocatore schivare e allontanarsi dagli attacchi in arrivo e utilizzare i propri Pokémon per rispondere.

Degno di nota nel trailer è anche un breve assaggio di come potrebbe essere il sistema di crafting del gioco. Come afferma la voce fuori campo, "la raccolta di materiali e la creazione saranno fondamentali per il successo". Potete vedere il giocatore usare uno Snorlax per raccogliere risorse da un albero e dare un'occhiata a una stazione di creazione.

Sembra essere un allontanamento radicale dalle radici della serie e senza dubbio Leggende Pokémon Arceus susciterà l'interesse di molti giocatori una volta che uscirà il 28 gennaio.

Fonte: Gamepur.