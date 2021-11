Marvel's Avengers tra Spider-Man e il primo raid nel nuovo War Table. Sorpresa! La storia ci sarà

Crystal Dynamics ha pubblicato un nuovo War Table Deep Dive per Marvel's Avengers, che descrive in dettaglio tutti i contenuti in arrivo durante le festività natalizie, a partire dall'uscita del primo Raid.

Insieme al nuovo raid c'è una rielaborazione delle ricompense cosmetiche e degli aggiornamenti dell'equipaggiamento, un aumento del livello di potenza e l'aggiunta di Spider-Man per i giocatori PS4 e PS5.

Spider-Man viene essenzialmente a conoscenza di un pericoloso complotto dell'AIM e lavora con gli Avergers per fermarli in un nuovo Hero Event.

Indipendentemente dai propri progressi, è possibile partecipare immediatamente all'evento, anche se non si è giocato alla campagna.

Sono state aggiunte anche nuove sfide e ricompense per Spider-Man. Marvel's Avengers è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia.

Fonte: Gamingbolt.