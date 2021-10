Marvel's Spider-Man 2 potrebbe farci scegliere di giocare o come Peter Parker o come Miles Morales

A quanto pare, i fan potrebbero scegliere di giocare come Peter Parker o Miles Morales in Marvel's Spider-Man 2.

Il mese scorso allo Showcase di settembre di PlayStation, Insomniac Games ha presentato ai fan una fantastica gamma di titoli. Oltre al gioco di Wolverine, abbiamo potuto assistere ad alcune succose azioni del prossimo Marvel's Spider-Man 2.

Sebbene non sia stato mostrato molto nel trailer, sembra che sia Miles Morales che Peter Parker uniranno le forze per combattere contro Venom. Stando a recenti rumor, tuttavia, i fan potrebbero avere la possibilità di giocare nei panni di Peter Parker o in quelli di Miles Morales, il che potrebbe essere un percorso interessante per il franchise.

Secondo l'utente Twitter Hunter, che ha preso un articolo da The Illuminerdi, durante Spider-Man 2 i giocatori avranno la possibilità di scegliere se giocare come Peter Parker o Miles Morales, il che darà ai giocatori l'opportunità di usare entrambi i loro set di abilità.

Rumor - Spider-Man 2 missions will let you choose to play as either Peter Parker or Miles Morales #PS5 https://t.co/Op11j1V8P5 pic.twitter.com/JMBdsPV0jk — Hunter ? (@NextGenPlayer) October 12, 2021

Naturalmente, questo non è affatto confermato da Insomniac e la notizia deve essere presa con la dovuta cautela, ma se fosse vero, sembra che lo studio potrebbe seguire la stessa strada di titoli come Ratchet e Clank: Rift Apart.

Tuttavia, se Spider-Man 2 implementasse questa funzione, la storia potrebbe diventare troppo frammentata e potrebbe portare a una narrazione non personalizzata.

Marvel's Spider-Man 2 uscirà esclusivamente su PS5 nel 2023.

Fonte: Dualshockers.