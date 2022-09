Marvel's Spider-Man 2 potrebbe aver presto un nuovo trailer gameplay secondo un noto insider

Marvel's Spider-Man 2 potrebbe farsi vedere molto presto secondo l'insider Millie A. L'attesissimo sequel che vedrà assieme sia Peter Parker sia Miles Morales con una delle più grandi minacce per gli amichevoli Spider-Man di quartiere: Venom.

La domanda è: quando? Quando potremmo vedere questo trailer? Sicuramente l'evento Disney & Marvel Games Showcase potrebbe essere un ottimo candidato ma non dobbiamo dimenticare come molti rumor diano per certo un nuovo PlayStation Showcase questo mese di settembre.

SpiderMan 2 for PS5 is ‘exceeding expectations’ for Marvel higher-ups.



‘Fluidity’ and ‘visual punch’ is striking according to an employee of Marvel.



Another employee thought they were watching a cutscene.



Gameplay to be shown soon. pic.twitter.com/74QkfySpBq