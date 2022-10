Marvel's Spider-Man 2 sta 'facendo buoni progressi', l'uscita rimane in programma per il 2023

Dopo il successo di Marvel's Spider-Man Remastered su PC, Insomniac Games (insieme a Nixxes) lancerà Marvel's Spider-Man: Miles Morales per la piattaforma il 18 novembre.

A più lungo termine, però, sono in arrivo alcuni titoli piuttosto importanti, come Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine.

Per quanto riguarda il primo, su Twitter sono emerse alcune preoccupazioni per un eventuale rinvio. Tuttavia, l'account ufficiale dello sviluppatore ha detto ai fan di non preoccuparsi.

"Stiamo facendo buoni progressi, ed è ancora previsto per il 2023. Mostrare i giochi richiede tempo, impegno, risorse e coordinamento".

Il titolo potrebbe apparire al prossimo grande PlayStation Showcase di Sony, anche se la data dell'evento non è ancora stata annunciata, o forse potrebbe arrivare un trailer ai The Game Awards dell'8 dicembre.

Don't. We're making good progress and it's still slated for 2023. Showing games takes time, effort, resources, and coordination. — Insomniac Games (@insomniacgames) October 17, 2022

Marvel's Spider-Man 2 uscirà in esclusiva su PS5. Oltre a Peter Parker e Miles Morales, il gioco presenterà anche Venom, anche se non si sa se sarà un antagonista o un personaggio giocabile. L'attore di Venom, Tony Todd, ha affermato in precedenza che il gioco sarà "enorme", ma Insomniac non ha parlato molto delle dimensioni o del tono generale. Per ora sappiamo solo che sarà un gioco "più oscuro" dei suoi predecessori.

Fonte: Gamingbolt.