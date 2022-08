Marvel's Spider-Man 2 potrebbe avere una modalità co-op!

Il recente porting per PC di Spider-Man Remastered è stato analizzato e sono state trovate alcune informazioni che indicano che la modalità cooperativa o il multiplayer sono stati tagliati dal remaster o, più probabilmente, sono previsti per il sequel a cui Insomniac sta lavorando.

La possibile fuga di notizie è stata individuata su Reddit (via ResetEra) e mostra un codice all'interno dei file di gioco che indica la presenza di notifiche per la co-op o il multiplayer. Probabilmente Peter Parker o Miles Morales - entrambi in questo sequel - diventeranno Superior Spider-Man. Inoltre, una parte del codice recita: "Se impostato e in cooperativa", il che alimenta la speculazione che il gioco avrà una sorta di funzione cooperativa.

Nel codice del gioco sono stati trovati anche dei marker per Giocatore 1, Giocatore 2, Squadra Rossa, Squadra Blu, Personaggio 1 e Personaggio 2, il che implica ulteriormente la possibilità di una modalità multiplayer. Potrebbe trattarsi di una semplice modalità 1v1, visto che nel gioco ci sono due Spider-Men.

Come per ogni fuga di notizie, tuttavia, tutto questo va preso con cautela. Questo codice potrebbe essere un residuo di una modalità tagliata o incompiuta, di un test di sviluppo interno o di qualsiasi altra caratteristica non cooperativa o multigiocatore.

Marvel's Spider-Man 2 è stato descritto come un'esperienza per giocatore singolo, ma nulla esclude che potrebbe includere una modalità co-op.

what

what is this pic.twitter.com/NUZ32OO0ul — DniweTamp (@dniwetamp) August 13, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Con l'inclusione di Venom come villain in Spider-Man 2 e l'assunzione della scrittrice di Subnautica: Below Zero Brittney M. Morris, probabilmente si tratterà una storia molto più spaventosa di quella vissuta nel primo gioco.

A contribuire a questo sarà la voce terrificante di Tony Todd, Candyman in persona. Sembra che il leggendario attore abbia iniziato il lavoro di motion capture per il villain già a maggio.

Fonte: Thegamer.