Daredevil per PS5 è il gioco che i fan vorrebbero vedere sviluppato da Insomniac

In questi anni diversi eroi Marvel hanno ricevuto la loro dose di videogiochi: pensiamo fra tutti a Spider-Man di Insomniac. Il successo del gioco ha portato lo studio di sviluppo a lavorare su un secondo capitolo che uscirà prossimamente per PS5, ma i fan chiedono da tempo un gioco su un altro iconico personaggio, ovvero Daredevil.

Per l'occasione su Reddit l'utente JamesWinter83 ha pubblicato un'immagine della copertina di Daredevil per PS5 e sviluppato appunto da Insomniac. La copertina ha ricevuto molti commenti, con diversi giocatori che hanno ipotizzato come potrebbe essere un gioco dove il protagonista principale è cieco.

Alcuni suggeriscono un mondo in scala di grigi dove il giocatore può muoversi e rendersi conto del pericolo attraverso le onde sonore che possono essere captate anche grazie al rivoluzionario DualSense tramite magari vibrazione. L'idea di base potrebbe anche essere valida, ma come affermano altri utenti, ci vuole molto lavoro di concetto per capire come poter creare un gioco di questo tipo.

Secondo voi un videogioco su Daredevil sarebbe fattibile? Fatecelo sapere nei commenti.