Marvel's Avengers: arrivano ulteriori prove sul DLC di She-Hulk

La doppiatrice Krizia Bajos ha ritwittato un tweet affermando che sarà la voce di She-Hulk in Marvel's Avengers, anche se il DLC non è stato annunciato ufficialmente.

L'utente di Twitter Miller, che ha correttamente previsto che Christopher Judge di God Of War avrebbe doppiato il ruolo di Black Panther nel DLC War For Wakanda, ha twittato che la doppiatrice di Arcane, Krizia Bajos, avrebbero interpretato il ruolo di She-Hulk in un DLC non annunciato per Marvel's Avengers. Bajos ha quindi ritwittato questo post con un'emoji del cuore verde, dando credito all'affermazione.

Pubblicato originariamente nel 2020, Marvel's Avengers ha lentamente aggiunto nuovi eroi al roster tramite DLC. Oltre al già citato pacchetto a tema Black Panther, i nuovi aggiornamenti hanno incluso Kate Bishop, Hawkeye e Spider-Man. Proprio come con molti di questi DLC precedenti, She-Hulk e il cattivo Loki DLC sono stati previsti dai fan tramite il datamining.

Per adesso si tratta comunque di un rumor, pertanto non ci resta che attendere annunci ufficiali.

Fonte: Forbes