Pokémon Leggende Arceus sarebbe già giocabile stando a...Christina Aguilera

Pokémon Leggende: Arceus è apparentemente in uno stato giocabile secondo una sorprendente fonte e cioè la cantante Christina Aguilera. In una recente intervista con Elle, Aguilera parla della recente pubblicità di Nintendo Switch che ha girato con la sua famiglia, rivelando che: "Mia figlia è riuscita ad innamorarsi di un nuovo gioco. Abbiamo avuto un breve momento per provare Pokemon Leggende: Arceus".

La cantautrice prosegue poi dicendo quanto sia visivamente sorprendente il gioco aggiungendo: "È così stupendo, la grafica e l'ambientazione che puoi esplorare! Lei lo ha amato davvero tanto e non riusciva più a staccarsi".

Sebbene non sia esattamente pronto per essere lanciato, come spiega Aguilera, Pokémon Leggende: Arecus era solo sul set della pubblicità di Nintendo Switch e non è stato effettivamente dato a sua figlia da portare a casa.

Questo comunque ci dà comunque un'idea di quanto sia vicino il gioco se è già giocabile. Pokemon Leggende: Arceus è ora a poco più di un mese dalla sua uscita il 28 gennaio 2022.

