Project Missouri è l'ambiziosa esclusiva Xbox in cui non si combatte targata Obsidian. Parla Jeff Grubb

Project Missouri sta prendendo i connotati di un lavoro From Software: piccoli indizi, sparsi qua e là cercando di capire di cosa si stia parlando. In questo ci sta aiutando Jeff Grubb, il noto giornalista che attraverso il suo podcast ci ha accompagnato verso questa misteriosa nuova esclusiva Microsoft, targata Obsidian.

Dopo averci confermato che il progetto è sotto la direzione di un super veterano come Josh Sawyer, sappiamo che Project Missouri sarà ambientato nell'Europa del sedicesimo secolo, un gioco di ruolo in piena regola ma abbastanza atipico. Niente combattimenti: il titolo prevede chiacchiere, ma non chiacchiere qualunque. Si dovrà infatti investigare su misteriosi omicidi, interrogare i sospettati e accusarsi qualora si fosse sicuri del colpevole una volta raccolti tutti gli indizi.

Che la scelta sia stata corretta o meno lo vedremo nel corso del gioco, in cui subiremo tutte le conseguenze delle nostre azioni con la narrazione che si adatterà di conseguenza. Sembra sia previsto per il 2022 e affidato a un piccolo team di Obsidian, cosa abbastanza lecita visto che la software house è impegnata su The Outer Worlds 2, Avowed e Grounded.

Fonte: reddit.com