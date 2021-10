Returnal ora ha 'Salvataggi' e Photo Mode con l'aggiornamento 2.0

La versione 2.0 di Returnal è ora disponibile per PlayStation 5 e aggiunge due funzionalità molto richieste dai giocatori. Il titolo PlayStation 5 di Housemarque non è affatto un gioco facile e sin dalla sua uscita nell'aprile di quest'anno, i giocatori hanno chiesto un'opzione di salvataggio.

Sebbene non sia direttamente un'opzione di salvataggio, l'aggiornamento di oggi introduce una funzionalità che consente ai giocatori di mettere in pausa il loro ciclo corrente per continuare in un secondo momento. Come con altri giochi roguelike che offrono questa feature, il gioco in sostanza crea uno stato di pausa temporanea. Ciò preserva la versione del mondo generata casualmente, tutto l'equipaggiamento, gli aggiornamenti, la salute e altro, ma poi elimina lo stato di gioco sospeso quando si riprende la partita. Housemarque osserva che ci sono dei limiti a questo. Non è possibile creare un ciclo sospeso durante le battaglie con i boss, i filmati, le sequenze in prima persona o durante gli scenari di combattimento.

Il nuovo update aggiunge anche una modalità foto. E' possibile mettere in pausa il gioco praticamente in qualsiasi momento, in modo da spostare la fotocamera, regolare la distanza focale, l'apertura, la saturazione, il contrasto e altro. I giocatori possono anche impostare diverse fonti di luce in una scena, scegliere tra filtri, effetti, cornici e opzioni di colorazione per ottenere una foto davvero unica da condividere.

Vi ricordiamo che Returnal è attualmente disponibile in esclusiva su PlayStation 5.

Fonte: VGC