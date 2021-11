Returnal per PS5 riceverà un DLC? Housemarque stuzzica i fan con un'immagine

Housemarque ha pubblicato un misterioso post su Twitter con una foto che a quanto pare proviene da qualche parte ad Atropo, il mondo di Returnal, l'esclusiva PlayStation 5 uscita qualche tempo fa.

Sfortunatamente, finora nessun utente ha capito se l'immagine proviene da una posizione esistente nel titolo o se è qualcosa di veramente nuovo. L'immagine è corredata semplicemente dalla domanda "...Atropo?" e ciò lascerebbe pensare ad un DLC o a qualche contenuto premium che potrebbe arrivare in un futuro non molto lontano.

Alcuni sostengono inoltre che questo ipotetico DLC possa venir annunciato ai The Game Awards 2021. L'immagine è stata pubblicata ora, pertanto diversi stanno pensando ad un reveal proprio durante lo show condotto da Geoff Keighley che si terrà il 9 dicembre. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'immagine pubblicata dal team di sviluppo.

Per adesso sono tutte speculazioni, pertanto non ci resta che attendere nuovi dettagli dallo studio di sviluppo.

Fonte: Push Square