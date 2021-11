Returnal per PS5, volete dei veri salvataggi? Ecco come sfruttando la funzione Sospendi Ciclo

Il recente aggiornamento 2.0 di Returnal ha finalmente fornito ai giocatori un metodo per sospendere il gioco, spegnere PS5 e tornare al punto di sospensione per continuare la run. Ora i giocatori hanno scoperto un exploit che trasforma questo punto di sospensione in un vero e proprio punto di salvataggio che può essere ricaricato ancora e ancora.

Come descritto da Joseph Yaden di Inverse (e riportato da Kotaku), l'exploit richiede di sospendere la partita con il nuovo metodo introdotto, caricare il salvataggio sui server cloud di PlayStation e quindi, quando si muore, scaricare il salvataggio dal cloud. Ciò vi consentirà di tornare al punto di sospensione tutte le volte che lo desiderate finché è nel cloud, poiché non può essere cancellato.

Qualcuno potrebbe ritenerlo un lavoro noioso, ma sicuramente non così noioso come ricominciare una run in Returnal. Una delle lamentele più comuni mosse contro il gioco era che le sue run roguelike erano così lunghe che potevano facilmente durare più di un'ora. L'unica soluzione era lasciare il gioco in esecuzione e mettere PS5 in modalità standby, lo stato a basso consumo che vi consente di riprendere rapidamente un gioco da dove avete interrotto.

Vale la pena notare che il sistema di sospensione di Returnal non consente di salvare durante le battaglie con i boss, i filmati, le sequenze in prima persona o gli "scenari di combattimento intensi", quindi tenetelo a mente se state pianificando la vostra prossima run.

Fonte: IGN.