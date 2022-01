Senua's Saga Hellblade II mostra gli incredibili dettagli di Senua in Unreal Engine 5 in nuove immagini

Hellbalde: Senua's Sacrifice è stato uno dei titoli più potenti degli ultimi anni, capace di immedesimare ogni giocare in soggetti affetti da schizofrenia, grazie a un ottimo comparto artistico, sonoro (grazie all'audio binaurale) e soprattutto, grazie all'interpretazione di Melina Juergens, che è stata in grado di trasmettere alla perfezione ogni increspatura delle emozioni di Senua.

Senua is brought to life in Senua's Saga: Hellblade II thanks to our development of skin and eye materials using studio references. pic.twitter.com/dTX2ETJmAK — Ninja Theory (@NinjaTheory) January 20, 2022

"Senua prende vita in Senua's Saga: Hellblade II grazie al nostro sviluppo di materiali per la pelle e gli occhi utilizzando i riferimenti dello studio."

Dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, Ninja Theory sta alzando il tiro, come mostrato nel primo gameplay di Senua's Saga: Hellblade II, ai The Game Awards, con un comparto tecnico di assoluto livello. Tutto è merito dell'Unreal Engine 5, mostrato anche sul profilo Twitter ufficiale del team, durante la realizzazione digitale del volto di Senua.

Il salto aventi è notevole, con una migliore gestione di texture e shader della pelle e una mole poligonale decisamente più elevata. L'attenzione al dettaglio sarà fondamentale per un titolo estremamente intimo come Senua's Saga: Hellblade II, che dovrebbe arrivare nel corso di quest'anno, come esclusiva Xbox Series X|S e PC.