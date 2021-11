Skyrim: Bethesda è di Xbox ma l'Anniversary Edition gira meglio su PS5 che su Xbox Series X/S

The Elder Scrolls V Skyrim: Anniversary Edition è ora disponibile per tutti i giocatori. Questa nuova versione consente ai possessori di PS5 e Xbox Series X/S di poter usufruire delle potenzialità delle console next-gen. Ma cove gira meglio Skyrim? Ebbene, la risposta non è così scontata.

Un video pubblicato dal canale VG Tech mostra il gioco a confronto su PS5 e Xbox Series X/S e a vincerlo è la console di Sony, dove gira in 4K nativo su PS5 mentre su Xbox Series X in 4K dinamico. Uno dei motivi per cui il gioco viene visualizzato in 4K dinamico sulle console Xbox Series X/S potrebbe essere dovuto al supporto mod. Sebbene anche la versione PS5 supporti mod, queste sono limitate rispetto alle console Xbox.

PS5 esegue il rendering a una risoluzione nativa di 3840x2160, mentre Xbox Series X utilizza una risoluzione dinamica con un massimo di 3840x2160 e un minimo di 2688x2160. Il conteggio di 2688x2160 pixel sembra essere raro e la risoluzione diminuisce meno frequentemente su Xbox Series X rispetto a Xbox Series S. Xbox Series S utilizza una risoluzione dinamica con un massimo di 2560x1440 e un minimo di 1792x1440. Il conteggio di 2560 × 1440 pixel è supportato solo in scene meno complesse come i dungeon. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

A proposito: sapete che nonostante abbia 10 anni il gioco è stato tra i più venduti su Steam?