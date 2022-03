Skyrim e l'incredibile avventura di un giocatore di 70 anni che ha giocato per 20.000 ore e non lo ha ancora finito!

Come condiviso su Reddit, un giocatore di Skyrim di 70 anni è riuscito a dedicare quasi 20.000 ore al gioco e non lo ha ancora finito.

La curiosa notizia arriva tramite il subreddit r/Skyrim, dall'utente u/Due-Film-9073 che ha scritto: "un mio parente ha giocato quasi ogni giorno dal lancio". In allegato c'è uno screenshot del tempo di gioco di su Steam, che arriva a 19.503 ore.

Stando a quanto emerso, il parente in questione è in pensione e ha 70 anni, il che dovrebbe spiegare il motivo per cui ha trascorso così tanto tempo sul titolo. Per metterlo in prospettiva, il risultato è che sono stati necessari oltre due anni interi di gioco, senza sosta. Dato che Skyrirm è uscito da poco più di 10 anni, significa che questa persona ha trascorso un quinto del tempo a giocare.

Molto probabilmente, questo accanito fan non vede l'ora che arrivi The Elder Scrolls VI...

E parlando di TES VI, sappiamo che il titolo "dovrà essere un gioco decennale" come Skyrim, secondo Todd Howard di Bethesda.

Fonte: Gamingbible.