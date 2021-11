Sony e il mobile gaming: un brevetto per un controller suggerisce l'approdo

La divisione giapponese di Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un brevetto che descrive un tipo di controller adatto al gaming per dispositivi mobili: somiglia a un Dualshock 4 e ha un'impugnatura a destra e una a sinistra, separate da uno spazio in cui dovrebbe essere alloggiato uno smartphone.

I Dualshock 4, in realtà, si possono già connettere agli smartphone tramite Bluetooth, ma un controller come quello mostrato nel brevetto potrebbe significare qualcosa di più importante per Sony: ad ottobre infatti, Sony ha assunto Nicola Sebastiani, che ha dato man forte nella gestione delle operazioni di Apple su dispositivi mobili nella divisione Apple Arcade, e già a giugno Jim Ryan mostrava la volontà di far approdare alcune delle IP più iconiche di Playstation su dispositivi mobili, dunque palesando da tempo l'intenzione di inserirsi nel mobile gaming.

L'immagine mostrata nel brevetto ha fattezze simili agli adattatori di terze parti utilizzati per giocare in streaming dallo smartphone ai giochi presenti sulla piattaforma X-Cloud di Microsoft, dunque la strategia di Sony potrebbe essere simile, ma con la differenza che è first-party. Dopotutto, Sony ha già un servizio di streaming: PS Now dunque potrebbe trovare lidi accoglienti sui dispositivi mobili.

Stando alle precedenti dichiarazioni di Ryan, entro la fine di marzo 2022 dovremmo saperne di più. Cosa vi aspettate da Sony?

