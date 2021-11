Spider-Man e la sua evoluzione 'videoludica' dal 1982 ad oggi

Nell'attesa di sapere qualche dettaglio in più su Marvel's Spider-Man 2, gioco annunciato durante il PlayStation Showcase di settembre, un video pubblicato dal canale YouTube The Game Evolution ci mostra appunto l'evoluzione videoludica di Spider-Man.

L'iconico eroe è comparso per la prima volta nel 1982 con un gioco che porta appunto il suo nome uscito su Atari 2600. In seguito Spider-Man è apparso di anno in anno, approdando anche su tantissime console e macchine da gioco come Amiga, SEGA Mega Drive, SNES, Game Boy Color, Game Boy Advance, fino ad arrivare ovviamente alla famiglia di console PlayStation e Xbox.

Il video quindi ripercorre tutte le evoluzioni che l'eroe dai sensi di ragno ha fatto nel mondo dei videogiochi, partendo come un semplice gruppo di pixel e arrivando al realismo grafico con quello che abbiamo potuto vedere nel trailer di Marvel's Spider-Man 2.

Rimanendo in tema ricordiamo che Spider-Man arriverà anche all'interno di Marvel's Avengers: tuttavia l'eroe non avrà una storia dedicata.