Star Wars Jedi Fallen Order 2, Star Wars FPS e Star Wars da ex XCOM! EA annuncia tre videogiochi

Electronic Arts e Lucasfilm Games annunciano un'ampia collaborazione con Respawn Entertainment, responsabile di Star Wars Jedi: Fallen Order e Apex Legends. Lo studio sta lavorando a tre giochi basati sulla licenza Star Wars.

In particolare, l'azienda punta a generi e proposte molto specifici. Il primo di questi sarà continuare a lavorare sul franchise di Star Wars Jedi. Dopo Fallen Order, Stig Asmussen e il suo team stanno già delineando "una nuova avventura d'azione". In questo senso, non è stato confermato al momento se si tratti di un seguito diretto dell'avventura con protagonista Cal Kestis, o se, al contrario, approfondirà altre storie.

Il secondo progetto rivelato li porta a ciò che sanno fare meglio: gli sparatutto. Con la regia di Peter Hirschmann, storicamente legato a Star Wars, Respawn darà vita a "un inedito sparatutto in prima persona". I lavori, secondo l'azienda, sono appena iniziati. "Lavorare con Lucasfilm Games su un nuovo FPS nella galassia di Star Wars è un sogno diventato realtà, poiché è una storia che ho sempre voluto raccontare", si legge in una dichiarazione. Tra i suoi successi c'è quello di essere un produttore esecutivo dei due Star Wars Battlefront originali.

Il terzo e ultimo progetto è un gioco di strategia frutto della collaborazione con Bit Reactor, studio di recente formazione. Il team sarà guidato da Greg Foerstch, un veterano del settore e uno dei primi membri di Firaxis Games. In questo caso Respawn agirà come producer.

"Siamo entusiasti di continuare a lavorare con gli sviluppatori incredibilmente talentuosi di Respawn", ha affermato Douglas Reilly, vicepresidente di Lucasfilm Games. "Hanno dimostrato l'eccellenza nel raccontare storie epiche di Star Wars, così come il loro gameplay di livello mondiale in diversi generi. Non vediamo l'ora di portare esperienze più straordinarie nella galassia molto, molto lontana".

Fonte: Electronic Arts