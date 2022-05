Star Wars Jedi: Survivor annunciato! Teaser trailer e finestra di lancio del sequel di Jedi Fallen Order

Che il sequel dell'apprezzato Star Wars Jedi: Fallen Order fosse in sviluppo non è di certo una novità ma questa sera, in maniera completamente inaspettata, EA e Respawn Entertainment hanno deciso di lanciarsi in un vero e proprio reveal ufficiale. Signore e signori, vi presentiamo Star Wars Jedi: Survivor.

Il team che si è fatto conoscere per l'ottimo lavoro svolto sull'IP di Titanfall non poteva di certo abbandonare un action adventure che tanto aveva fatto bene sia in termini di critica che di vendite, convincendo EA del fatto che anche gli AAA single-player e story-driven sono in grado di essere successi tanto a livello di immagine quanto per il portafoglio.

Ecco la breve presentazione che accompagna l'annuncio dell'atteso progetto di EA e Respawn Entertainment e ovviamente il primo teaser trailer:

"Qual è la tua prossima mossa, Jedi?"

"Scopri il prossimo capitolo del viaggio di Cal Kestis in STAR WARS Jedi: Survivor, in arrivo nel 2023.

Ambientato cinque anni dopo gli eventi di STAR WARS Jedi: Fallen Order, Jedi: Survivor è un gioco d'azione e d'avventura in terza persona con una trama appassionante, sviluppato da Respawn Entertainment in collaborazione con Lucasfilm Games".

Star Wars Jedi: Survivor non ha ancora una data di uscita precisa ma, come detto, c'è già una finestra di lancio: il 2023. Per ora nessuna indicazione sulle piattaforme e la natura cross-gen del progetto non è da escludere.

Siete felici di questo annuncio?