Star Wars Jedi: Fallen Order un leak svela il set LEGO con protagonista BD-1 e riaccende i rumor sul sequel

Recentemente un post su Instagram ha rivelato un nuovissimo set LEGO per Star Wars Jedi: Fallen Order. Il set di LEGO vede come protagonista BD-1, il droide aiutante che accompagna il protagonista Cal Kestis durante la sua avventura, fornendogli farmaci per aumentare l'HP ogni volta che ne ha bisogno.

In questo momento, questo set LEGO non è stato effettivamente confermato né dalla stessa LEGO né dall'editore Fallen Orde,r EA. Sembra che sia trapelato online leggermente prima di un annuncio ufficiale, che possiamo solo presumere arriverà nei prossimi giorni mentre la Star Wars Celebration Week prosegue in Florida.

Prima dell'uscita di questo leak, un report affermava che Star Wars Jedi: Fallen Order 2 era reale e sarebbe stato svelato durante la Star Wars Celebration Week. I festeggiamenti sono appena iniziati ieri, 26 maggio, quindi resta da vedere se il presunto sequel farà effettivamente la sua comparsa.

Non ci resta quindi che attendere eventuali annunci o informazioni. Rimanete sintonizzati con noi per saperne di più.

Fonte: VGC