Star Wars Jedi Fallen Order: Obi-Wan Kenobi collegato al gioco? Il suggerimento di Ewan McGregor

Da poco è stato pubblicato un nuovo trailer per l'imminente Obi-Wan Kenobi. In attesa dell'uscita, Ewan McGregor sta supportando la serie e lo ha fatto anche allo show di Jimmy Kimmel.

Nel corso dell'intervista, McGregor si è tuffato in una serie di argomenti che vanno dalle action figure di se stesso ai fan che sanno più di lui sulla serie. Ma un commento specifico ha attirato l'attenzione.

Nell'intervista, elogia la director Deborah Chow, dicendo che ne sa davvero molto riguardo ai vari media in cui abita l'universo di Star Wars. McGregor afferma che "tutte le trame devono ... combaciare" e "non puoi avere qualche fatto in un videogioco che non corrisponda al film".

È risaputo che Star Wars Jedi: Fallen Order è ambientato più o meno nello stesso periodo degli eventi della serie Obi-Wan Kenobi. Quindi è lecito pensare che potremmo vedere un cameo di Cal Kestis o un altro personaggio di Fallen Order.

In Jedi Fallen Order, Cal viene braccato dagli Inquisitori. In effetti, sia Fallen Order che la serie Obi-Wan presentano gli Inquisitori come i villain principali.

Fortunatamente, non dovremo aspettare troppo a lungo per scoprirlo. Obi-Wan Kenobi arriverà con i suoi primi due episodi su Disney Plus il 27 maggio 2022.

Fonte: IGN.