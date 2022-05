Star Wars Jedi: Survivor è il titolo del sequel di Fallen Order? Il lancio sembra previsto per il 2023

Il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order sarebbe Star Wars Jedi: Survivor.

Il giornalista di VentureBeat Jeff Grubb lo ha affermato durante il suo show Giant Bomb Grubbsnax.

Grubb ha rivelato di essere a conoscenza del titolo del sequel e dopo che un membro della chat ha indovinato il sottotitolo "Survivor", Grubb ha risposto: "Star Wars Jedi: Survivor... hai capito. L'hai indovinato. Ben fatto."

Questa è l'ultima informazione sul gioco in arrivo da Grubb, che all'inizio dell'anno ha affermato che sarebbe arrivato solo su console di generazione attuale.

"Star Wars Jedi 2 sarà solo per console di nuova generazione, PS5, Xbox Series X/S e ovviamente PC", ha detto Grubb.

"Uno dei motivi per cui sarà così è perché non uscirà prima del 2023. Questo gioco sicuramente non uscirà fino al 2023".

EA ha annunciato ufficialmente un sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order a gennaio, insieme ad altri due nuovi progetti di Star Wars in sviluppo presso Respawn Entertainment.

Secondo Grubb, EA e Respawn avevano precedentemente puntato a un lancio del 2022, ma ora i piani sarebbero cambiati.

Insieme a Star Wars Jedi 2, EA ha confermato a gennaio che Respawn sta lavorando a un nuovo gioco sparatutto in prima persona di Star Wars guidato dall'ex veterano di LucasArts e co-creatore di Medal of Honor Peter Hirschmann.

Hirschmann ha già lavorato ai giochi originali di Star Wars Battlefront, The Force Unleashed e altri, e più recentemente ha diretto il titolo VR del 2020 Medal of Honor: Above and Beyond.

Fonte: VGC.