Starfield sarebbe nelle sue fasi finali di sviluppo secondo un rumor

Il lancio di Starfield ora si avvicina sempre di più. A novembre infatti i giocatori potranno godersi il nuovo lavoro di Bethesda che sarà un gioco esclusivo Xbox e sarà disponibile al day one anche per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Ovviamente con il tempo che passa i fan sperano di poter vedere qualcosa di più sul gioco, visto che per ora è stato mostrato solo un breve trailer e qualche artwork. Tuttavia sembra che il lavoro sul gioco stia procedendo molto bene visto che a quanto pare sarebbe nella sua fasi finali di sviluppo pronto per l'ottimizzazione.

In un video pubblicato da Skullzi tramite YouTube, Bethesda avrebbe già portato a termine il grosso del lavoro. Nonostante il gioco non sia entrato ancora nella tipica fase Gold e mancano ancora 10 mesi al suo lancio, l'azienda sembra essere pronta per lavorare all'ottimizzazione del gioco e al miglioramento del sistema di illuminazione stando ad un annuncio di lavoro scovato dallo YouTuber: in sostanza saremmo alle battute finali.

Ricordiamo che mancano comunque 10 mesi prima dell'uscita di Starfield che avverrà l'11 novembre, perciò è possibile che il gioco sia ancora in fase di sviluppo attivo. Prendete quindi questa notizia come semplice rumor.

Fonte: Segment-Next