Starfield si mostra in nuove immagini grazie a un leak

Starfield, il nuovo RPG di Bethesda esclusiva Microsoft, è sicuramente uno dei giochi più attesi per il 2022. Non è stato mostrato molto dagli sviluppatori, oltre al trailer di annuncio e alcuni brevissimi filmati che mostrano alcune ambientazioni.

Nelle scorse ore però un presunto leak ha fatto circolare in rete nuove immagini relative al gioco, in particolare asset che sembrerebbero autentici. Possiamo osservare alcuni modelli di tute spaziali e un blueprint di un progetto, forse indizi verso la possibilità di personalizzare il proprio astronauta.

(Leaked) 11 New Starfield images ?



Credit to Depressed Panda on Resetera ? pic.twitter.com/zffkfdq5HO — Idle Sloth ??? (@IdleSloth84) October 8, 2021

Non è stato diffuso altro, quindi sfortunatamente nessuna immagine che ci mostri effettivamente il gioco in azione, o qualche ambientazione inedita. Questi modelli molto dettagliati però, ci fanno capire l'estrema attenzione che Bethesda sta prestando nei confronti di questo progetto, che si prospetta estremamente complesso e basato su una fantascienza "realistica", come già dichiarato da Todd Howard.

Starfield è previsto in uscita in esclusiva su PC e console Xbox Series X ed S l'11 novembre 2022.

Fonte: Twitter