Starfield 100% inclusivo: sceglieremo il pronome del nostro personaggio e gli NPC lo rispetteranno

Nel prossimo gioco di ruolo di Bethesda, Starfield, i giocatori saranno in grado di personalizzare al massimo i propri personaggi, inclusa la possibilità di selezionare i pronomi.

"Davvero entusiasta di ciò che il team ha fatto con la creazione del personaggio", ha detto il direttore creativo di Bethesda Todd Howard. "Inclusa la scelta del background, delle abilità, ecc, puoi anche scegliere il tuo pronome (lui, lei, loro) e abbiamo registrato tutti i dialoghi pertinenti per supportare questa scelta."

In un AMA su Reddit, Howard ha risposto ad alcune domande su Starfield. Questa è stata la sua risposta a un utente che ha chiesto se la creazione del personaggio del gioco sarà più complessa come nei giochi The Elder Scrolls Morrowind o Oblivion. Sembra che il titolo sia il più inclusivo possibile e lascerà che le persone si esprimano come vogliono.

Howard ha anche confermato che Starfield avrà il pieno supporto per le mod, proprio come nei precedenti giochi di ruolo Bethesda.

Starfield è il prossimo grande gioco della società e verrà lanciato su PC e Xbox Series X/S l'11 novembre 2022. Dopodiché, The Elder Scrolls 6 dovrebbe essere la prossima grande produzione di Bethesda.

Fonte: IGN.