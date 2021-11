Starfield ci trasporta in un epico viaggio interstellare con il suo tema musicale

Manca ancora un anno all'arrivo di Starfield, il nuovo action/RPG Bethesda con ambientazione spaziale e ambizioso come pochi. Quello che potrebbe essere definito "Skyrim in space" vanterà una costruzione dei mondi di gioco costruita con cura, e dai dettagli rilasciati, sembra stia procedendo tutto per il meglio.

Starfield sarà un'esclusiva Xbox, e vanterà una nuova iterazione del Creation Engine, più croce che delizia se pensiamo alle ultime produzioni ma che in questo caso dovrebbe risultare decisamente più affidabile. La colonna sonora è affidata a Inon Zur, un veterano dell'industria e non solo, avendo curato le OST di I Cieli di Escaflowne e persino quelle di alcune serie dei Power Rangers.

Per il mondo dei videogiochi è sicuramente famoso per aver curato le musiche dei Fallout, Syberia II e III, Crysis e persino un Ace Combat, ma la sua carriera è davvero vasta e se ne parliamo, è perché potete ascoltare su Spotify e iTunes il tema principale suonato dall'Orchestra Sinfonica di Londra di Starfield. Nel corso dei dieci minuti di ascolto, potrete viaggiare all'interno del titolo immaginando meraviglia, senso di scoperta, battaglie e drammi, ripercorrendo quello che molto probabilmente ritroveremo nel titolo. Che sia un preludio a un nuovo trailer in arrivo ai The Game Awards? Incrociamo le dita.