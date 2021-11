Stars of Blood, il gioco spaziale di Valve poi cancellato in delle imperdibili immagini leak

Valve non è solo l'azienda che possiede Steam, il più grande client PC sul mercato, ma anche uno degli sviluppatori che ha sviluppato titoli diventati ormai iconici nel mondo videoludico come ad esempio Half-Life o Left 4 Dead.

Tuttavia, questi non sono gli unici progetti su cui l'azienda ha lavorato, anche se, purtroppo, non tutti hanno visto la luce. È il caso di Stars of Blood, un gioco di avventura spaziale che prometteva di essere un mix tra Star Wars, Beyond Good & Evil e No Man's Sky, secondo alcuni dettagli che possiamo trovare nel titolo.

Il gioco è stato sviluppato da Valve, ricevendo ufficialmente il suo nome nel 2012 da Gabe Newell, come condiviso dall'utente game_obscure su Twitter. Tuttavia, nonostante ciò, il gioco è stato infine cancellato e non ha mai visto la luce. In base alle informazioni esistenti del titolo e alle immagini che sono trapelate a riguardo, sembra che in Stars of Blood i giocatori avrebbero avuto un universo gigantesco da esplorare, con una varietà di paesaggi e numerose specie aliene.

Sul sito Valve Archive potete trovare ulteriori bozzetti, concept art e immagini sul gioco che non è mai decollato.

