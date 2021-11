The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition tra nuovi incantesimi, armi e altro con la modalità Creation

Mancano pochi giorni all'arrivo di The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition, una nuova edizione per celebrare i 10 anni di Skyrim. Al suo interno ci saranno contenuti inediti, in parte provenienti dalla modalità Creation e sviluppati dalla community.

Ora, la pagina ufficiale di The Elder Scrolls ha pubblicato quali saranno alcuni di questi nuovi contenuti in arrivo per questa versione del gioco. Il più interessante forse è il "Necromantic Grimoire" che aggiunge una veste da negromante e consente di lanciare nuove magie, oltre a 13 incantesimi a tema negromanzia che consentono di evocare un'ampia varietà di scheletri, apparizioni e potenti creature.

Oltre a questo troviamo anche Bloodchill Manor, un maniero arroccato in alto sulle montagne a nord. Questa casa per il giocatore unica dispone di diversi alloggi a più livelli, tra cui un'area sotterranea e bare da letto. La casa è accessibile attraverso una quest che inizierà a livello 12.

La modalità Creation consentirà anche di ottenere armi, armature e moltissimo altro. A questo link potete trovare parte dei contenuti che saranno disponibili per tutti. Vi ricordiamo che The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition uscirà l'11 novembre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Fonte: GamingBolt