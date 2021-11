The Witcher Stagione 2 ed il trailer che vede Geralt affrontare un nuovo mostro

Netflix ha rilasciato una clip della stagione 2 di The Witcher e vede Geralt affrontare un mostro nuovo di zecca. Nel video, che potete vedere in calce a questo articolo, Geralt si trova in un bosco innevato e combatte con una creatura che assomiglia molto a un grottesco millepiedi con denti aguzzi. "Nuovi mostri ti aspettano. Sei pronto? Incontra il Myriapod", è la didascalia della clip.

Queste creature sono già state menzionate nel gioco, ma questa è la prima volta che se ne vede una in azione. La seconda stagione di The Witcher è in arrivo su Netflix e i lavori sono già iniziati sulla terza stagione.

Sappiamo anche di più su cosa aspettarci dalla stagione 2. Il primo episodio adatterà il racconto di Andrzej Sapkowski "Un Briciolo di Verità". "È la storia di un padre e una figlia che si uniscono in un posto che non è del tutto sicuro per loro", ha detto Hissrich del racconto. "E ovviamente, ci occupiamo davvero di Nivellen, che è interpretato dall'incomparabile Kristofer Hivju. E esploriamo anche il suo personaggio e il suo retroscena con Geralt. È davvero il calcio d'inizio perfetto per la stagione 2 perché riguarda la famiglia, riguarda la segreti che teniamo l'uno dall'altro, e a volte si tratta dei mostri che vivono dentro di noi".

Vi ricordiamo che la stagione 2 di The Witcher arriva il 17 dicembre, quindi tra pochissime settimane.

