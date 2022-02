Ubisoft: Mario + Rabbids Sparks of Hope e Avatar Frontiers of Pandora tra i giochi in arrivo prima di aprile 2023

Uno dei giochi più attesi dai fan di Mario e dei Rabbids è Mario + Rabbids: Sparks of Hope, titolo che Ubisoft ha presentato qualche mese fa e che si pensava sarebbe arrivato nel 2022. Tuttavia, secondo una nuova finestra di lancio offerta dall'azienda, il gioco potrebbe richiedere un po' più di tempo per arrivare.

Il tweet è stato condiviso da Geoff Keighley, che ci mostra la finestra per l'uscita di diversi giochi Ubisoft, tra cui Avatar: Frontiers of Pandora, Skull & Bones e ovviamente Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

A causa di queste nuove date, i fan hanno iniziato a pensare che il lancio del gioco non arriverà che ad aprile 2023, anche se ci sono ancora alcuni ottimisti che continuano a pensare che il nuovo capitolo arriverà a metà di quest'anno. Non solo, ma secondo quanto riportato, Ubisoft ha in programma di pubblicare sempre nel periodo aprile 2022/2023 "altri eccitanti giochi" che probabilmente non sono ancora stati annunciati.

More exciting games is Ubisoft?s term not mine: pic.twitter.com/zTLSOIDC3k — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 17, 2022

Per quanto riguarda Skull & Bones, Ubisoft afferma che lo sviluppo sta continuando e la società è molto felice dei progressi compiuti.