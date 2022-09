Dead Island 2 tra sangue e budella con il dettagliato FLESH System spiegato in un video

Dead Island 2 è stato presentato all'Opening Night Live di qualche settimana fa con un nuovo trailer. Ora, lo studio di sviluppo ha condiviso qualche dettaglio in più sul gioco, in particolare il suo FLESH System che promette sangue e sbudellamenti quanto più realisticamente possibile.

In un'intervista con Game Informer, il Direttore Creativo James Worrall e l'Art Director Adam Olsson hanno parlato dell'esclusivo sistema FLESH di Dead Island 2, che sta per "Fully Locational Evisceration Simulator for Humanoids", un acronimo di cui il team è particolarmente orgoglioso. Il FLESH system è completamente procedurale, con simulazioni di pelle, grasso, muscoli, ossa e organi modificati per fornire uccisioni uniche a seconda delle armi utilizzate dai giocatori e della parte del corpo che colpiscono. Questo può essere ovunque, dai bulbi oculari che vengono eliminati dalle armi da mischia allo smembramento mirato con armi a lama.

Worrall e Olsson hanno confermato inoltre che il gioco in arrivo avrà ancora il suo senso dell'umorismo che ricorda i film delle commedie horror degli anni '80 e '90. Espandendosi su questo, hanno riflettuto sul modo in cui gli umani affrontano l'orrore del mondo reale con le battute come meccanismo di coping e hanno spiegato che il gioco mescolerà momenti cupi e oscuri con situazioni più "leggere".

Vi ricordiamo che Dead Island 2 sarà disponibile dal 3 febbraio 2023 su PC e console. In altre notizie il titolo non sarà open world ma avrà mappe molto grandi e sfrutterà la tecnologia vocale di Alexa.

Fonte: Game Informer