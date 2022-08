Dead Island 2 a tutta tecnologia! Supporterà i comandi vocali tramite Amazon Alexa

Dead Island 2 è vivo e vegeto e dopo otto anni di sviluppo con alcuni ostacoli, ora sappiamo quando il gioco che ci consente di massacrare zombie nei modi più cruenti possibili sarà disponibile. Non solo, ma il gioco porta con sé una feature inedita.

Amazon sta infatti lanciando un nuovo strumento chiamato Alexa Game Control che mira a dare ai giocatori la possibilità di eseguire azioni nei videogiochi utilizzando comandi vocali in linguaggio naturale. E Dead Island 2 pieno di zombie è tra i primi giochi a supportare questa funzione.

Secondo Amazon, con Alexa Game Control, i giocatori possono dare vari comandi vocali come "Passa alla mia arma migliore" e non devono nemmeno usare la parola magica "Alexa" o possedere uno dei dispositivi Echo. Amazon sottolinea che la funzione funziona con "qualsiasi microfono o auricolare collegato al PC o alla console". I giocatori hanno anche accesso alle funzionalità di Alexa come il controllo dei loro dispositivi domestici intelligenti, l'impostazione dei timer e l'accesso alle previsioni del tempo richiedendo frasi come "Alexa, accendi le luci del soggiorno".

Alexa Game Control è una tecnologia per PC e console che supporta i motori di gioco UE4, Unity e C++. Incorporando Alexa Game Control nei loro giochi, gli sviluppatori di giochi possono "abilitare facilmente il gameplay controllato dalla voce per creare esperienze coinvolgenti, migliorare l'usabilità e l'accessibilità e creare nuovi design di gioco innovativi", secondo Amazon.

Tuttavia per adesso Alexa Game Control sarà disponibile negli USA e sarà solo inglese. Amazon tuttavia promette che in futuro arriveranno più lingue.

Fonte: PlayStation LifeStyle