Dead Island 2 avrà mappe molto grandi ma niente open world

Durante la Gamescom Opening Night Live sono arrivati numerosi trailer e annunci per importanti titoli, come ad esempio la data di uscita dell'atteso Dead Insland 2.

Dead Island 2 è stato annunciato ben nove anni fa e, finalmente, arriverà su console e PC il prossimo 3 febbraio 2023.

Ora, apprendiamo altri dettagli sul titolo e scopriamo che non userà una struttura open world ma avrà delle mappe molto grandi.

"Secondo Polygon, Dead Island 2 non sarà un gioco open-world", scrive Okami su Twitter.

"Ci si muoverà invece tra una serie di distretti distinti e di grandi dimensioni. Ci saranno aree estese con missioni secondarie, ma la maggior parte del gioco sarà una corsa lineare attraverso Los Angeles, strada per strada".

Come sottolinea l'articolo di Polygon, è chiaramente una soluzione molto diversa rispetto alle "traversate open world di Dying Light".

Dead Island 2 is not an open-world game according to Polygon.



Instead you'll move between a number of distinct, large districts.



There will be expansive areas with side-quests but the most of the game will be a linear push through L.A. street by street.https://t.co/EJwxszaQlB pic.twitter.com/rEp3JYEwFu