Dead Island 2 protagonista alla Gamescom Opening Night Live per un insider

Otto anni dopo il suo annuncio iniziale, Dead Island 2 di Deep Silver sarà nuovamente rivelato. L'insider Tom Henderson ha riferito all'inizio di questo mese che ciò sarebbe accaduto nel quarto trimestre del 2022, molto probabilmente ai The Game Awards. Tuttavia, ha recentemente corretto la sua affermazione dichiarando che il nuovo reveal arriverà un po' prima, ovvero durante la Gamescom Opening Night Live.

Dead Island 2 ha recentemente visto la sua presunta data di uscita trapelata online (ovvero il 3 febbraio 2023), oltre a screenshot e dettagli di gioco condivisi anticipatamente da Amazon. In uscita su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC, sarà caratterizzato da sei personaggi giocabili con abilità completamente personalizzabili e un nuovo sistema di abilità. Ci saranno anche molte armi tra cui scegliere e "dozzine" di diversi zombie con diverse mutazioni e attacchi.

Come ha affermato Henderson dal tweet che potete visionare di seguito, un nuovo trailer per Dead Island 2 verrà mostrato alla kermesse di Colonia. L'Opening Night Live è un evento che precede la Gamescom e che sarà condotto da Geoff Keighley il quale ha affermato che durante le due ore di show verranno svelati oltre 30 giochi.

Dead Island 2 re-announcement is scheduled for Opening Night Live at Gamescom on August 23rd. pic.twitter.com/GlqZPfzBZ0