Dead Island 2 sarà esclusiva Epic Games Store su PC. Dettagli su Gold e Deluxe Edition

Deep Silver ha fornito buone e cattive notizie ai fan di Dead Island 2 quando ha rivelato nuovamente il tanto atteso gioco di ruolo d'azione alla Gamescom Opening Night Live. La buona notizia è che uscirà il prossimo anno a febbraio e vari nuovi dettagli come Fury Mode, FLESH e Skill Cards sono stati resi disponibili tramite anteprime.

La "cattiva" notizia se così si può chiamare, è che la versione PC è un'esclusiva dell'Epic Games Store, come confermato in recenti comunicati stampa. I preordini sono attualmente attivi per tre edizioni: Standard, Deluxe e Gold. Chi effettua il preordine riceve il pacchetto Memories of Banoi, che fornisce Banoi War Club, Banoi Baseball Bat, un Weapon Perk e una Skill Card.

La Deluxe Edition include due pacchetti personaggio premium, un costume e un'arma unici e il pacchetto armi d'oro. Infine, c'è la Gold Edition, che include tutto quanto sopra insieme all'Expansion Pass e al gioco base. Non sono ancora stati forniti dettagli sull'Expansion Pass, ma è probabile che in futuro verrà svelato il piano di questo pass.

Dead Island 2 sarà disponibile su PC e console dal 3 febbraio 2023. Il gioco non sarà open-world ma avrà delle mappe molto grandi e sfrutterà la tecnologia di Amazon Alexa.

Fonte: GamesRadar